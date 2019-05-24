ÇAVUŞOĞLU, TATAR VE ÖZERSAY'I TEBRİK ETTİ
Çavuşoğlu'ndan Tatar ve Özersay'a tebrik
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TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başbakanlık görevini devralan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı görevine getirilen Kudret Özersay’ı tebrik etti.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, telefonla aradığı Tatar ve Özersay’a tebriklerini iletti.
Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu, Ersin Tatar, Kudret Özersay, tebrik
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