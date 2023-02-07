Çavuşoğlu:Çocuklara halen ulaşılamadı

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, çocuklara halen ulaşamadıklarını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

‘Bugün Adıyaman’da 2. günümüz. Ailelerimizle birlikte çocuklarımızın yanındayız. Üzülerek söyleyebilirim ki tüm yoğun çalışmalarımıza rağmen çocuklarımıza halen ulaşamadık. Dün birlikte geldiğimiz ekiplerimizle geldiğimiz saatten itibaren çalışmalarımıza aralıksız devam etmekteyiz. Bugün bize katılan 30 kişilik Sivil Savunma ekibimizle daha da güçlüyüz. Çalışmalarımız aralıksız devam edecektir. Dualarınızı esirgemeyin.’

BRT