CemYılmaz, dolandırıcıların attığı maili paylaşıp espriyi patlattı!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, twitter hesabından kendisine gelen bir e-postayı yayınladı. Yılmaz, dolandırıcılar tarafından kendisine yollanan mail iletisini yollayan kişinin Mr. Bill Gates olmasına dikkat çekerek "Az evvel bana gelen mail. Ulan her şey paspallaştı, dolandırıcılığın bile kalitesi düştü. Bill Gates diye mail atılır mı ya?" dedi.

Sosyal medya dolandırıcılar için bir kapı olmaya devam ediyor. Sosyal medya hesaplarının yanı sıra mail üzerinden de şanslarını deneyen dolandırıcıların yeni hedefi ise Cem Yılmaz oldu.

DOLANDIRICILIĞIN BİLE KALİTESİ DÜŞTÜ

Ünlü komedyen dolandırıcıların kendisine gönderdiği e-maili kişisel Twitter hesabında paylaştı. Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in adıyla gelen e-postayı paylaşan Cem Yılmaz, "Az evvel bana gelen mail. Ulan her şey paspallaştı, dolandırıcılığın bile kalitesi düştü. Bill Gates diye mail atılır mı ya?" açıklamasını yaptı.

CEM YILMAZ'IN MAİL ADRESİNİ MERAK ETTİLER

Sosyal medya kullanıcıları Cem Yılmaz'ın bu tweetine yorumlarla karşılık verirken kimi kullanıcılar Cem Yılmaz'ın mail adresini bulan dolandırıcıları tebrik etti, kimi kullanıcılar ise komedyenin şakasını sürdürerek Bill Gates yerine biraz daha yaratıcı olabilecekleri isimleri paylaştı.

Öte yandan sosyal medya kullanıcıları Cem Yılmaz'ın mail adresini de merak ederek ünlü komedyene sordular.

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