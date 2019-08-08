CENGİZ TOPEL ANITININ AÇILIŞI YAPILIYOR
Yenilenen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Anıtı’nın açılışı yapılıyor
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Yenilenen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Anıtı’nın açılışı yapılıyor..
Törene Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Anamuhalefet Partisi CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, bazı bakanlar, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.
Etiketler : Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Anıtı, açılış
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