CESEDİN TEŞHİSİ İÇİN AİLE KKTC'YE GELİYOR!

Yenierenköy’de dün sahile vuran erkek cesedinin, Tarsus’ta balık tutmak için denize açıldıktan sonra haber alınamayan Oktay Avcı’ya ait olduğundan şüphe ediliyor.

Avcı’nın ailesi teşhis için KKTC’ye geliyor.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, 32 yaşındaki Oktay Avcı Mersin’in Tarsus ilçesinde 11 Ocak’ta balık tutmak için kayıkla denize açılmış ancak daha sonra Avcı’dan haber alınamamış.

Oktay Avcı’nın babası İbrahim Avcı, kardeşi ve arkadaşlarıyla teşhis için KKTC’ye geliyor.

Tarsus Emniyet Müdürlüğü bünyesinde mahalle ve çarşı bekçisi olarak görev yapan Avcı ve arkadaşı bekçi Ömer Özer, 11 Ocak’ta balık tutmak için kayıkla denize açılmış, Özer’in cesedi 16 Ocak’ta yaklaşık 60 metre açıkta bulunmuştu.