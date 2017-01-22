Cesur ve Güzel'de skandal!

Star Tv'de yayınlanan Tuba Büyüküstün ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde oynadığı Cesur ve Güzel dizisinin devamlılık hatası izleyenleri şoke etti.

Cesur ve Güzel'in 9. bölümü heyecanlı olaylara sahne oldu. Tahsin Korludağ Cesur'u ortadan kaldırmak için arabasının frenlerini bozuyor. Frenleri bozulan araç kaza yaparak takla atıyor.

Fakat Kıvanç Tatlıtuğ'un kontrolündeki araçla, kaza yapan aracın farklı olduğu dikkatlerden kaçmıyor.

Kaza sahnesinde kullanılan iki farklı araçla devamlılık hatası sosyal medyada da tepki topladı.





YEŞİLÇAM'IN UCUZCU ZİHNİYETİ HORTLADI!

Benzer bir tavır eski melodramlarla çok sık karşımıza çıkardı. Filiz Akın arabasını uçuruma sürerken pahalı arabanın bir dış çekimi bir de yakın çekimi alınır sonra uçuruma oyuncak bir araba atılır ya da bir Hollywood filminden parça kesilerek oraya eklenir ve en son planda hurdacıdan alınmış alakasız bir araba karoseri alevler içinde gösterililr sahne tamamlanırdı.

Açıkça görülüyor ki Yeşilçam'ın ucuzcu zihniyeti Türk dizilerinde yaşamaya devam ediyor ya da pahalı başrol oyuncularına para dağıtmaktan yapımcıda para kalmadı ama yıl 2017 ve seyirci artık bu hataları kabul etmiyor. Hele de böyle iddialı bir yapımda bu kadar göze giren bir hata yapılması... İki aracın farklı olduğu videoda da açıkça görülüyor.