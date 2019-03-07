CEZAEVİNDE 8 MART ETKİNLİĞİ

İçişleri Bakanlığı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü çerçevesinde kadın mahkumların topluma kazandırılması, Kadına Yönelik Şiddet, Sığınma Evi ve kadın örgütlerinin çabalarıyla ortaya çıkan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” farkındalığını artırmak amacıyla Merkezi Cezaevi’nde etkinlik organize etti.

Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem etkinlikte, özelde kadına şiddet, genelde ise topluma şiddetin her geçen gün arttığına işaret etti.

Bilmem, “Bu gidişi düzeltmek ve durdurmak için toplumsal bir eğitim ve hoşgörü seferberliğine ihtiyaç duymaktayız. Şiddete karşı toplumsal eğitim ve hoşgörü geliştiremediğimiz sürece ne daha büyük bir cezaevi ne de artırılacak personel sayısı yeterli olacaktır” dedi.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde kadın mahkumlar içerisinde negatif ayrımcılık bulunduğunu belirterek özellikle devlete emanet edilmiş olan ve devletin kontrolünde olan kadın mahkumların üretkenlik ve eğitimlerinin artırılması gerektiğine dikkati çekti.

Cezaevindeki kadınların üretkenliklerini artırma ve meslek edinme noktasında cezaevi koşullarının el verdiği ölçüde destek olmaya çalıştıklarını ifade eden Baybars, sivil toplum örgütlerinin de bu yöndeki eğitimlere katkı koyduklarını anlattı.

Bakan Baybars, “Emekçi kadınların mücadelesi toplumsal cinsiyet eşitliğinin bir farkındalık olarak hayatta olması bir kadın mücadelesi değildir, bir üstünlük mücadelesi de değildir, bir eşitlik mücadelesidir’ dedi.

Etkinlikte daha sonra Sosyal Hizmet Uzmanı Barış Başel ve “Sosyal Haklar Kapsamında Yaşama Yeniden Dönüş ve Şiddete Karşı Direnmenin Yöntemleri” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Başel’in ardından Lefkoşa Türk Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Birimi’nden Bilgen Anayasa ve Gizem Ercantan, “Kadına Yönelik Şiddet ve Sığınma Evi” konusunda bilgi verdi.

Etkinlikte, Kıbrıslı Türk yönetmen Yeliz Şükrü’nün yönettiği “Fetine’yi Ararken” isimli filmin gösterimi yapıldı ve ardından filmle ilgili soru cevap etkinliği gerçekleştirildi.