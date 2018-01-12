CEZAEVİNDE BEKLEYECEKLER!

Ülkeye önceki gün Ercan’dan giriş yapmak isterken üzerlerinde uyuşturucu ila yakalanan Cavit Bektaş ve Nihat Kırbiçer aleyhindeki soruşturma tamamlandı

Devrim DEMİR

Türkiye ‘de temin ettikleri uyuşturucu madde ile ülkeye giriş yapmak isteyen Cavit Bektaş ve Nihat Kırbiçer önceki gün muhaceret işlemlerini yaptırdıkları esnada detektör köpeğe yakalandı.

Detektör köpeğin tepki vermesi sonucu zanlıların üzerinde görevli polis ekipleri tarafından yapılan aramada, 13 gram Hintkeneviri ele geçirildi.

Yapılan sorgulamada işledikleri suçu itiraf eden zanlılar, teminat talebiyle dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlıların davaları görüşülünceye kadar 1 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmelerine karar verdi.

Suçlarını itiraf ettiler

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Halil Dümenci, zanlıların önceki gün Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yapmak isterken yakalandıklarını anlattı.

Yapılan sorgulamada, zanlıların işledikleri suç itiraf ederek gönüllü ifade verdiklerini ifade eden Dümenci zanlıların yargılanıncaya kadar uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Havadis