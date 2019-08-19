Chloe 10 bavulla evden ayrıldı!

Serdar Ortaç’ın 5 yıllık evliliğin ardından 8 Ağustos’ta boşandığı Chloe Loughnan dün 12.00 uçağıyla doğup büyüdüğü İrlanda’ya döndü.

Chloe'ye annesi Lucy Loughnan eşlik etti. Chloe birlikte oturdukları Emirgan’daki evlerinden 10 bavulla ayılırken Serdar Ortaç uyuyordu. Eski eşini yolcu etmeyen popçu, Chloe ve annesi Lucy’ye ‘Şoförüm sizinle ilgilenecek’ dedi.

'CANI SAĞ OLSUN'

Evden ayrılırken ağlayan Chloe seyahatten hemen önce aradığı bir arkadaşına şunları söyledi: ‘Boşanacağımı bile bilmiyordum. Öğrenince hastanelik oldum, 3 kilo verdim. Çok çok üzgünüm. Serdar beni yolcu etmeye ne yazık ki gelmedi. Canı sağ olsun. Bir daha ne zaman dönerim bilmiyorum. Annem, babam, dostlarım toparlanmam için yoğun çaba harcıyor.’

İrlanda'ya dönen Chloe Loughnan kardeşleriyle hasret giderdi.