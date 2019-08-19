HAFTALIK TRAFİK RAPORU AÇIKLANDI!

05 – 18 Ağustos 2019 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam 142 adet trafik kazası meydana geldi.

Bu kazalardan, 2’si ölümle, 26’sı yaralanmayla ve 114’ü hasarla sonuçlandı.

Ölümle neticelenen kazalarda 2 kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda 36 kişi yaralandı.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri, süratli araç kullanmak (48), yakın takip (27), kavşakta durmamak (30), dikkatsiz sürüş yapmak (17) ve diğer etkenler (20) yer aldı.

Kazalarda toplam hasar miktarı 948.500.00 TL’dir. Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyledir.

Lefkoşa : 38

Gazimağusa : 33

Girne : 49

Güzelyurt : 12

İskele : 10

Aynı devrede yapılan trafik kontrollerinde toplam 1285 trafik suçu tespit edilmiş olup, bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.