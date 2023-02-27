CHP’den Erdoğan’a ‘helallik’ yanıtı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Maalesef ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum” sözlerine tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün; deprem bölgesi Adıyaman'ı ziyaret etti. Erdoğan burada; “Sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava şartları, hasar gören altyapının getirdiği zorluklar gibi sebeplerle maalesef ilk birkaç gün Adıyaman’da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum” demişti.

“BU İTİRAFIN GEREĞİ HELALLİK İSTEMEK DEĞİL, İSTİFA ETMEKTİR”

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Ordu Milletvekili Seyit Torun; yazılı açıklama yaparak Erdoğan'a, “Peki birkaç gün dediğiniz gecikme nedeniyle kaybettiğimiz canların hesabını kim verecek” sözleriyle tepki gösterdi. Erdoğan’ın görevini yapamadığını itiraf ettiğini belirten Torun, “Bu itirafın gereği helallik istemek değil, istifa etmektir” dedi.

Torun, “Erdoğan’ın ‘Adıyaman’da birkaç gün istediğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik’ açıklaması bir itiraftır. Erdoğan, görevini yapamadığını itiraf etmiştir. Sormak lazım: ‘Devlet nerede’ diyen vatandaşa hakaret edenler siz değil miydiniz? O zaman neden dert yanan vatandaşı tehdit ediyordunuz” eleştirisini yaptı.

CHP'li Torun, “Milletten yetkiyi aldınız ama görevinizi yapamadınız. Şimdi ‘birkaç gün’ dediğiniz gecikme nedeniyle enkaz altında kaybettiğimiz canların hesabını kim verecek? Bu itirafın gereği vatandaştan helallik istemek değil, istifa etmektir. Çünkü günlerce enkaz altında bıraktığınız bu milletten asla helallik alamayacaksınız” sözleriyle Erdoğan'a tepki gösterdi.

“MİLLETTEN ASLA HELALLİK ALAMAYACAKSINIZ”

Seyit Torun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise “Erdoğan, görevini yapamadığını itiraf edip helallik istemiş. Peki ‘birkaç gün’ gecikme nedeniyle hayatını kaybedenlerin hesabını kim verecek? Bu itirafın gereği helallik istemek değil, istifa etmektir. Çünkü enkaz altında bıraktığınız bu milletten asla helallik alamayacaksınız!” dedi.

“YAPMAYANLARI GÖNDERECEĞİZ”

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, depremlerden etkilenen Malatyalı vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Kaftancıoğlu'nun Malatya'yı ziyaretinde Kaftancıoğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, CHP Avcılar İlçe Başkanı Erdal Nas ve Avcılar Belediyesi Meclis Üyeleri eşlik etti.

Çadır ziyaretinde depremzedelerle bir araya gelen Kaftancıoğlu, “İnsanımızı olduğu yerde güvenli bir şekilde yaşatabilmenin koşullarını hep birlikte oluşturacağız. Yapmayanları da göndereceğiz” dedi.

“SEN HELALLİK İSTEYECEĞİNE İSTİFA ET”

CHP Avcılar İlçe Başkanlığı'nın Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde kurduğu 100 çadırı ziyaret eden Kaftancıoğlu ziyareti sırasında şunları söyledi:

* “Bu yaraların kesin tedavisi, bu hastalığın tedavisi merkezi organizasyon ve güçlü bir siyasi irade. Ülkeyi yönettiğini zanneden Adıyaman'da ‘Birkaç gün Adıyaman'a gelemedik, helallik istiyoruz' diyor. Sen helallik isteyeceğine istifa et. Bu işler yapılmayacak işler değil sen yeter ki vatandaşı öncele.”

Canan Kaftancıoğlu, CHP Avcılar İlçe Başkanlığı'nın oluşturduğu 100 çadırda depremzedeleri ziyaret ettikten sonra depremin ilk gününden itibaren Kadıköy Belediyesi'nin depremzedelerin hizmetine sunduğu aşevini ziyaret etti, çalışanlara emeklerinden dolayı teşekkür etti.