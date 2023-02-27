Gonca Vuslateri gözyaşlarına hâkim olamadı: Öyle ağladım ki…

Oyuncu Gonca Vuslateri, Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanan Spor Toto Süper Lig maçında, taraftarların depremzede çocuklar için sahaya binlerce peluş oyuncak atması üzerine gözyaşlarına hâkim olamadı.

Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşmasında dakikalar 04:17'yi gösterdiğinde, siyah-beyazlı taraftarlar depremden etkilenen çocuklar için sahaya peluş oyuncaklar attı

Gonca Vuslateri, Vodafone Park'ta oynanan ve 0-0 sonuçlanan Süper Lig 14'üncü hafta erteleme maçında yaşanan duygu yüklü görüntüyü sosyal medya hesabından yayınladı.

“ÖYLE AĞLADIM Kİ…”

Ünlü oyuncu, "Öyle acıyor ki canımız, bir erzak paketi yardımı gibi gücü olan üstümüze çocukluk umudumuzu, yaşam sevincimizi, dirayeti ve güzel günleri atsın. Yollar kollarını açan yoksun insanlarla doldu taştı. Yapayalnız kaldık. Öyle ağladım ki ben bu akşam bu olaya" ifadelerini kullandı.

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