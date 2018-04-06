CİKLOS'TA KAYIP ŞAHSIN GÖMÜLÜ OLDUĞU YER BULUNDU!

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Lefkoşa-Girne Anayolu üzerinde bulunan Ciklos bölgesinde, yol yapım çalışmaları başladıktan sonra muhtemel gömü yeri olduğu konusunda aldığı ihbar ve başlattığı kazı nedeniyle, 29 Mart 2018 tarihinden itibaren söz konusu bölgede yol yapım çalışmaları Ulaştırma Bakanlığı tarafından durduruldu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Bakanlık olarak,hassas ve insani bir konu olan kayıp şahısların bulunması ile ilgili üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle, muhtemel gömü yerinin bulunması için Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarını kolaylaştırmak adına gerekli önlemler alınmıştır.Kayıp Şahıslar Komitesi’nden alınan bilgiye göre muhtemel gömü yerinin bulunması için yapılan kazı çalışmalarının önümüzdeki hafta tamamlanması beklenmektedir.Bu durum nedeniyle Girne-Lefkoşa Anayolu’nun St. Hilarion Kavşağı ile Girne Katlı Kavşağı arasındaki bölümdeki yol yapım çalışmaları, kazı süresince planlandığı gibi sürdürülemeyecektir.Halkımıza bu süreç içerisinde gösterdiği sabır anlayışından ötürü teşekkür ederiz”denildi.