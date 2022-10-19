Çikolata nasıl yenmeli? Uzmanlar açıkladı…

Çikolata, hiç şüphesiz tüm dünyada milyonlarca insanın en sevdiği atıştırmalıklardan biri olsa da pek çok kişi aslında bu tatlı atıştırmalığı yanlış tüketiyor. Uzmanlar, çikolatanın en iyi nasıl tüketilmesi ve nasıl saklanması gerektiğini anlatıyor.

Çikolata, pek çoğumuzun karşı koyamadığı atıştırmalıklardan biri. Hatta yakın zamanda pek çok çalışma bitter oranı yüksek olanların sağlığa yararlarını da ortaya koymuştu. Şimdi de yeni bir araştırma ile uzmanlar, çikolatanın aslında nasıl tüketilmesi ve saklanması gerektiğini anlatıyor.

Gıda bilimcisi Natalie Alibrandi, The Telegraph ile yaptığı röportajda, konu çikolata olduğunda yapılan en yaygın hatanın onu buzdolabında saklamak olduğunu belirtti ve şunları söyledi: “Çikolata çok sıcaksa elinizde parçalanır veya erir. Kırıldığında bir çıt sesi duyamıyorsanız, muhtemelen doğru sıcaklıkta değildir.”

2000 kişinin katıldığı araştırmada ise insanlara çikolatayı nasıl yemekten hoşlandıkları soruldu. Araştırma, ortalama bir insanın bir oturuşta dört parça çikolata yediğini ve yüzde 24’ünün çikolataları birbiri ardına yediğini ortaya koydu. Özellikle sabah 11, çikolata severlerin en sevdikleri ikramın tadını çıkarması için en uygun zaman iken, altı parça yemek en tatlı nokta.

Uzmanlar araştırma sonuçlarına göre çikolata yerken keyfini daha çok çıkarmak için şu tüyoları paylaştı:

1. Sabah 11’de tüketin. Öğle yemeğine kadar enerji artırmaya yardımcı olacak ve kafein desteği de sağlamış olacak.

2. Buzdolabında saklamayın. Oksidasyonu, şeker patlamasını ve herhangi bir koku geçişini önlemek için çikolatayı 18 derecede saklayın.

3. Çiğnemek yerine ağızda erimesini sağlayın. Böylece kakao yağının ağzınızı kaplamasını sağlarken, tüm lezzetleri de deneyimleyebileceksiniz.

4. Küçük miktarlarda yiyin. Altı parçaya kadar 4 gramlık porsiyonlar yiyin.

5. Tüm duyularınızı kullanın: Görme, koku alma, dokunma ve hatta işitme, deneyimin bir parçasıdır.

6. Tüm dikkatinizi yerken ona verin.

7. Tatlı çikolatayı (sütlü veya beyaz) acı yiyeceklerle veya acı çikolatayı tuzlu yiyeceklerle deneyin.

8. Ağızda kalan tadı bekleyin; 15 dakikalık bir bekleme yeterli olacaktır. Bazı çikolatalar 45 dakikaya kadar ağızda bir tat bırakabilir.

9. Farklı çikolataları birbiriyle karıştırmayın. Örneğin; sütlü ve bitter çikolatayı karıştırmaktan kaçının.

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