CİNAYET DAVASINDA KARAR!

Hasan Işık Özgöçmen’i öldürmekle yargılanan Pakistan uyruklu Muhammed Salman, 20 yıl hapse mahkum edildi.

Sanatçı öğretmen Hasan Işık Özgöçmen’ i darp ederek boğazını kemerle sıkmak suretiyle öldüren Pakistan uyruklu Muhammed Salman'a 20 yıl hapis cezası verildi. 28 Eylül 2018 tarihinde Ötüken – LongBeach arasında eğitimci Hasan Işık Özgöçmen’ i darp ederek boğazını kemerle sıkmak suretiyle öldüren ve cebindeki parasını gasp ettikten sonra GKRY ne kaçan Pakistan uyruklu Muhammed Salman yapılan girişimler sonucunda 13 Haziran 2019 tarihinde ara bölgede GKRY makamları tarafından Barış Gücü aracılığıyla KKTC makamlarına teslim edilmişti.



