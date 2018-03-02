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CİNAYET DAVASINDA YENİ KANITLARA ULAŞILDI!

CİNAYET DAVASINDA YENİ KANITLARA ULAŞILDI!

Cinayet davasında gelişme!

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Keneddy T. Dede’nin öldürülmesi ile ilgili tutuklanan 7 kişi hakkında 7 gün daha tutukluluk alındı.

Kennedy T. Dede’yi, döverek öldürmekle suçlanan Nidai Şanlı, Zekeriya Kurucu, Ozan Körkurt, 16 yaşındaki B.Ç, Onur Körkurt, Aydan Sel ve 17 yaşındaki S. D bugün yeniden Mağusa’da mahkemeye çıkarıldı.

Dede cinayeti ile ilgili polisin başlattığı soruşturmanın salimen yürütülebilmesi amacı ile mahkeme tüm zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi. Polis yeni kanıtlara ulaştı. Soruşturma sürüyor

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