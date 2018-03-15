CİNAYET SEBEBİ GÖNÜL İLİŞKİSİ Mİ?

Alsancak’ta önceki gün meydana gelen ve Memduh Ulugün’ün yaşamını kaybettiği cinayetle ilgili olarak tutuklanan Mehmet Doğu ve Meryem Doğu, dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Alsancak’ta önceki gün meydana gelen ve Memduh Ulugün’ün yaşamını kaybettiği cinayetle ilgili olarak tutuklanan Mehmet Doğu ve Meryem Doğu, dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı. Cinayet mahallinde maktul ve zanlı yakınları arasında yaşanan arbede nedeniyle, polis dün Girne Kaza Mahkemesinde, yoğun güvenlik önlemi aldı. Zanlılar Mehmet Doğu ve Meryem Doğu, mahkemeye geniş güvenlik önlemi arasında, Girne Polis Müdürlüğü ekipleri ve özel harekât timi eşliğinde çıkarıldı. Zanlıların mahkemeye çıkarıldığı saatlerde, Mustafa Çağatay Caddesinin mahkemeler önündeki bölümü trafiğe kapatıldı.

Cinayet soruşturmasını yapan Polis Müfettişi Eren Gözügüzeli, 13 Mart 2018 tarihinde saat 12.00 sıralarında meydana gelen “Taammüden adam öldürme, adam öldürme ve kanunsuz bıçak taşıma” suçlarından dolayı tutuklandıklarını söyledi. Polis Müfettişi, Alsancak Zeytinlik Sokak’ta kalan zanlı Meryem Doğu’nun ev sahibi olan ve evlerinin üst katında kalan Ulugün ile gönül ilişkisi olduğu gerekçesi ile zanlı Meryem Doğu’nun Ulugün’ü telefonla aradığını, eve çağırdığını belirtti. Polis, zanlı Meryem Doğu ile Ulugün’ün evin yanındaki boş arazide maktule ait araç içerisinde tartıştıklarını, Meryem Doğu’nun arabada Ulugün’ü bir kez bıçakladığını açıkladı. Ulugün’ün araçtan çıkarak kaçmaya çalıştığını, zanlı Mehmet Doğu tarafından yakalanarak yere yatırıldığını belirten polis, bu esnada zanlı Meryem Doğu’nun beş kez Ulugün’ü göğüs kısmından bıçakladığını açıkladı.

Suç aletinin olay yerinde emare olarak alındığını, soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlı Meryem Doğu’nun gönüllü ifade verdiğini de söyledi. Polis, olayın büyük bir infiale neden olduğunu belirterek zanlıların soruşturma amaçlı 2 gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

Duruşma esnasında zanlı Mehmet Doğu, tansiyonu düştüğü için fenalık geçirdi. Bu arada ilk kez Çevik Kuvvet Birlikleri mahkemede hazır bulundu. Polis, olağanüstü güvenlik önlemleri alırken, zanlılar duruşmanın ardından kalabalık polis eskortu eşliğinde polis hücresine götürüldü.

Star Kıbrıs