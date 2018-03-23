Lefkoşa23 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. CİNAYET ZANLILARI MAHKEMEYE ÇIKARILDI!
CİNAYET ZANLILARI MAHKEMEYE ÇIKARILDI!

CİNAYET ZANLILARI MAHKEMEYE ÇIKARILDI!

Cinayet zanlılarına 7 gün ek tutukluluk

A+A-

Memduh Ulugün cinayet zanlılarıyla ilgili tahkikat henüz tamamlanmadığı gerekçesiyle 7'şer gün ek tutukluktuk alındı.

Alsancak’ta 13 Mart’ta 53 yaşındaki Memduh Ulugün’ün sokak ortasında 6 kez bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili tutuklu bulunan karı-koca, 39 yaşındaki M.D ile 34 yaşındaki M.D bu sabahın erken saatlerinde yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Polis mahkeme etrafında geniş güvenlik önlemi alırken, yol yine trafiğe kapatıldı. İlk iki duruşmadan olan çevik kuvvet bu kez yoktu.

Zanlılarla ilgili tahkikat henüz tamamlanmadığı gerekçesiyle 7'şer gün ek tutukluktuk alındı.

Yenidüzen

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.