CİNAYET ZANLILARI MAHKEMEYE ÇIKARILDI!
Cinayet zanlılarına 7 gün ek tutukluluk
A+A-
Memduh Ulugün cinayet zanlılarıyla ilgili tahkikat henüz tamamlanmadığı gerekçesiyle 7'şer gün ek tutukluktuk alındı.
Alsancak’ta 13 Mart’ta 53 yaşındaki Memduh Ulugün’ün sokak ortasında 6 kez bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili tutuklu bulunan karı-koca, 39 yaşındaki M.D ile 34 yaşındaki M.D bu sabahın erken saatlerinde yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
Polis mahkeme etrafında geniş güvenlik önlemi alırken, yol yine trafiğe kapatıldı. İlk iki duruşmadan olan çevik kuvvet bu kez yoktu.
Zanlılarla ilgili tahkikat henüz tamamlanmadığı gerekçesiyle 7'şer gün ek tutukluktuk alındı.
Yenidüzen
Etiketler : Memduh Ulugün, cinayet zanlıları, mahkeme
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.