Cindy Crawford’ın kızı çiçek tasarımlı sütyenle poz verdi!

90’lı yılların en iyi top modellerinden biri olan Cindy Crawford’ın kızı ABD’li model Kaia Gerber, altın rengi metal sütyeni ve gösterişli eteğiyle inanılmaz fiziğini sergilerken fırtına gibi pozlar verdi.

Genç yaşta podyumların en çok aranan isimlerinden biri haline gelen ABD’li model Kaia Gerber pozlarıyla adından söz ettirdi. Biri dünyanın gelmiş geçmiş en büyük süper modellerinden Cindy Crawford’ın kızı olan model sansasyonel bir dergi çekimi için oldukça iddialıydı.

22 yaşındaki model, W Magazine için poz verirken çarpıcı bir altın takım giydi.

Altın çiçek tasarımlı sütyeniyle inanılmaz fiziğini sergileyen Gerber görünümünü benzer bir etekle tamamladı.

Cindy Crawford'un kızı dergi için cüretkâr bir şekilde düşük yakalı payetli altın rengi elbisesiyle de eşit derecede göz alıcı bir görüntü sergiledi.

American Horror Story ve Babylon gibi dizilerde de rol almaya devam eden Kaia, modellik kariyerine başladıktan sonra bile her zaman oyunculuk yapmayı arzuladığını söyledi.

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