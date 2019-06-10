Cinsel gücü artırıyor!

Çiriş Otu (Yabani Pırasa) Nedir? Çiriş Otunun Faydaları

Çiriş otu diğer ismiyle yabani pırasa, son dönemin en gözde bitkilerinden biri. Çiriş otu nedir? İşte çiriş otunun faydaları...

Çiriş otu nedir?

Çiriş otu, ilk bakıldığında pırasaya bezeyen bir bitkidir. Zambakgillerden bir bitki olan çiriş otu, farklı yörelerde pek çok isimle adlandırılıyor. Özellikle Doğu, Güneydoğu, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaygın olan bu bitki, yabani pırasa, sarı zambak, dağ pırasası, çiviş gibi isimlerle de biliniyor.

Oldukça sağlıklı bir besin olan çiriş otunun tadı da çok lezzetlidir.

Çiriş otunun faydaları

Çiriş otu, bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Basur tedavisinde kullanılıyor.

Vajinal akıntılara iyi geliyor.

Saçkıranı iyileştiriyor.

Çiriş otu adet söktürücü özelliğe sahip.

İdrar yolu enfeksiyonlarının iyileşmesini sağlıyor.

Cinsel gücü artıyor.

Emziren annelerde sütün artmasına yardımcı oluyor.

Çiriş otu, doğal bir ağrı kesici olmasıyla biliniyor.

Çiriş otu nasıl tüketilir?

Çiriş otunu yemeklerinize ekleyebileceğiniz gibi tek başına da tüketebilirsiniz. Çiriş otunun en lezzetli hali kavurmasıdır. Bunun için ihtiyacınız olan şeyler soğan ve çiriş otudur. Soğanları kavurun, ardından doğradığınız çiriş otunu ilave edin. Tuz ve karabiber ekleyin. Biraz soteledikten sonra tüketebilirsiniz. Dilerseniz üzerine yoğurt da ilave edebilirsiniz.