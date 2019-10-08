Cinsel istekte azalmaya, ilişki sırasında ağrıya neden oluyor!

Normalde vajina duvarları açık renkli bir sıvı tabakasıyla nemli kalır. Östrojen hormonu bu sıvının salgılanmasını sağlar ve bu sayede vajina duvarı sağlıklı, kalın ve elastik halde kalır.

Östrojen seviyelerinde meydana gelen düşüş aynı zamanda bu bölgede nem kaybına da neden olur. Ancak vajinal kuruluk sadece östrojen hormonunun düşüklüğüne bağlı değildir. Bu durum herhangi bir yaşta farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Vajinada sperm hücrelerinin hayatta kalabilmesi ve yumurtayı dölleyebilmesi için alkali bir ortama ihtiyaç duyar. Vajinal kuruluk aynı zamanda çeşitli etkilere de sahiptir. Yanma ve batma hissi, cinsel ilişkiye ilgi kaybı, cinsel ilişki sırasında ağrı ya da idrar yolları enfeksiyonu gibi rahatsızlıklar da vajinal kuruluk ile beraber ortaya çıkabilir.

VAJİNAL KURULUĞUN NEDENLERİ NELERDİR?

Vajinal kuruluğun en büyük nedeni menopoz dönemidir. Yaklaşık olarak her üç kadından bir tanesi menopoz döneminde vücutta meydana gelen değişikliklerden dolayı vajinal kuruluk meydana gelir. Menopoz sonrasında vajinal kuruluk ise daha yaygındır.

Vajina bu dönemde daha ince hale gelmektedir ve eski elastikiyetini yitirmektedir. Östrojen seviyesinin düşmesine neden olan durumlar da dolaylı olarak vajinal kuruluğun nedenidir.

Doğum, emzirme, kemoterapi tedavisi, yumurtalıkların alınması, endometriozis ya da rahimde meydana gelen fibroidlerin tedavisi için anti-östrojen ilaçları kullanmak da vajinal kuruluklara sahip olabilir.

Bunların dışında vücudun nem üreten hücrelerine saldıran bağışıklık sistemi bozukluğu olan Sjögren sendromu, alerjive grip ilaçları, bazı anti deprasanlar ve vajinal duş gibi durumlar da vajinal kuruluğa neden olur.

VAJİNAL KURULUĞUN TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Düşük östrojen kaynaklı vajinal kuruluğun başlıca tedavi yöntemi topikal östrojen terapisidir. Bu şekilde vücutta artık üretilmeyen hormonların yerine konması sağlanmaktadır. Tedavi yöntemi ile vajinal semptomların hafiflemesi sağlanır. Ancak bu yöntem ile kan dolaşımına yeterince hormon taşınması sağlanamaz. Diğer tercih edilen yöntemler arasında halka, tablet ya da krem bulunur. Vajina içerisinde yerleştirilen esnek ve yumuşak bir halka ile düzenli olarak dokulara östrojen sağlanır. Bu halka 3 ayda bir değiştirilmektedir. Tablet ve krem ise vajina içerisine uygulanarak bölgenin nemli bir şekilde kalmasını sağlamayı hedeflenir.



