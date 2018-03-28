Lefkoşa24 °C

  1. HABERLER

  2. MAGAZİN

  3. Cinsiyet ameliyatından sonra ilk kez konuştu...
Cinsiyet ameliyatından sonra ilk kez konuştu...

Cinsiyet ameliyatından sonra ilk kez konuştu...

Cinsiyet ameliyatından sonra ilk kez konuştu...

A+A-

Kardeşinin ameliyatla erkek olduğu haberinin ortaya çıkmasının ardından ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu "Allah'ımdan yine aynı kardeşi dilerdim!" sözleriyle suskunluğunu bozdu.

Kardeşinin cinsiyet değiştirdiği haberinin ortaya çıkmasının ardından Eliz Sakuçoğlu suskunluğunu bozdu.
 
ÜNLÜ STİLİST SUSKUNLUĞUNU BOZDU
 
Instagram hikayesinden paylaşım yapan Eliz Sakuçoğlu, kardeşinin yanında olduğu mesajını verdi.
İşte Eliz Sakuçoğlu'nun paylaşımı:
 
Dünyaya yeniden gelecek olsaydım; Allah'ımdan yine aynı anneyi, yine aynı babayı ve yine aynı kardeşi dilerdim.
 
Hayatın bana sunduğu her şeye koca bir eyvallah ve çok şükür.

 

Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.