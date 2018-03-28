"LAPTA CAZİBE MERKEZİ OLACAK"

Lapta Belediyesi Başkanı Fuat Namsoy, Temmuz 2018 seçimlerinde başkanlığa aday olduğunu açıkladı, Lapta bölgesi için hayata geçirilmesini hedeflediği projeler hakkında bilgi verdi. Bölgede son 3 yılda ciddi projelere imza koyan Namsoy, iddialı konuştu

Duygu ALAN

Lapta Belediyesi Başkanı Fuat Namsoy, Lapta’da son 3 yılda geliştirilen projelerle 22.250 milyon TL’lik yatırım bütçesinin hayata geçirildiğini kaydetti.

Gider kalemlerinin, en başta da personel giderlerinin dengede tutulduğunu söyleyen Namsoy, personel yatırımlarının düzene koyulduğunu söyledi.

Fuat Namsoy, 2015 yılında ciddi bir ekonomik sıkıntı yaşadıklarını ve o dönem personele 1 ay maaş ödeyemediklerini söyleyerek, Nisan ayında personele bir aylık maaş geriliğinin ödeneceğini dile getirdi.

Namsoy, Temmuz 2018 seçiminde yeniden aday olduğunu açıklayarak, Lapta bölgesi için hayata geçirilmesini hedeflediği projeler hakkında bilgi verdi.

Fuat Namsoy, Havadis’in sorularını yanıtladı.

Soru: Lapta Belediyesi 4 yıl önce ciddi bir ekonomik kriz ile karşı karşıya kaldı. Çalışan o dönem 1 aylık maaşını alamadı. Lapta Belediyesi’nin mali yapısı nereden nereye taşındı? Çalışanın geriye dönük 1 aylık maaşının ödenmesi noktasında bir tarih belirlendi mi?

Namsoy: 2012 Aralık – 2015 Aralık tarihleri arasında sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarında geriliğimiz var. 2015 yılında ciddi bir ekonomik sıkıntı ile karşı karşıya kaldık. O dönemde de 1 ay maaşları ödeyemedik. Bunun üzerine ekonomik dengeleri yeniden sağlamak amacı ile personel sayısını azaltmak zorunda kaldık. Bu personel durdurması almış olduğumuz tedbirlerin sadece bir ayağıydı. Son 3 yıldır, çalışanın sosyal hakları düzenli olarak yatırılıyor. Bunun yanında Türkiye’den gelen su ile ilgili gelişmeler oldu. Buna ek olarak ayda yaklaşık 300 bin TL su parası ödüyoruz. Maaşları güncel ve düzenli ödüyoruz. Nisan ayında da geriye dönük 1 aylık maaşını da personelimize ödemeyi planlıyoruz. Bu süreçte ciddi projeler hayata geçirildi.

Soru: Belediyelerin “kamu Borçlarının tahsilini” öngören yasanın yaptırımı, 2020’ye ertelendi. Hükümetin bu kararı size göre neyi ifade ediyor. Bu karar belediyelere bir rahatlama getirecek mi?

Namsoy: Yasanın yaptırımının 2 yıl ertelenmesi köklü bir çözüm değil, sorunu ötelemek anlamına gelmektedir. Bu süreçte gecikme faizleri ile borç bakiyeleri daha da yükselecek. Zaten birçok belediyede faizler ana parayı geçmektedir. Bu noktada birikmiş eski borçların faizlerinde bir iyileştirme yapılmalıdır. Öte yandan Sosyal Sigortalar Dairesi alacaklarını kendi yasaları çerçevesinde yapılandırıyor. Sosyal sigorta borçlarının aylık bir şekilde taksitlendirilip uygulanmaya konması lazımdır. Aksi halde daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalınacaktır.

Soru: Hükümetten beklentileriniz nelerdir?

Namsoy: 1995 yılında yapılan Belediye Değişiklik Yasası bugüne kadar revize edilmedi. 1995’deki yasal uygulamalar, vergi sistemi hala da geçerlidir. Bu da belediyeleri ciddi bir ekonomik sıkıntıya sokmaktadır. Lapta Belediyesi ülkede en geniş alana sahip. 292 kilometre kare alana sahip olan Lapta, Malta adası büyüklüğünde. Lapta Belediyesi Dikmen, Alayköy ve Güzelyurt belediyeleri ile sınırdır. Hizmet alanının geniş ve dağınık olması maliyetleri arttırmaktadır. Örneğin evsel çöpü topluyoruz, Güngör’e götürüyoruz. Yıllık 120 TL çöp vergisi alıyoruz. Çöp vergilerini bir tamam tahsil etsek bile bizim sadece çöp toplama hizmetinden zararımız 1.5 milyon TL. Emlak vergileri güncellenmelidir, devlet katkıları nüfusa göre değil, coğrafik yapı, yüzölçümü, bölgesel özellikler ve gelişmişlikler de değerlendirilerek verilmelidir. Havuz sistemi oluşturulmalı, havaalanı, deniz limanları, petrol, kireç, toprak ürünlerinin zahire ambarları vergileri bu havuzda toplanmalı ve nüfusları oranında belediyelere dağıtılmalıdır. Elektrik Kurumu’nun aydınlatma işlerini belediyelere geri iade etmesi gerekmektedir, yine Kıb-Tek’in ve telefon operatörlerinin bölgelerimizden elde etmiş oldukları gelirin kıymet tartı ücreti alınmalıdır. Elektrik ve telefon dairesinden yer işgal harcı alınmalıdır. Geçitköy’den dağıtılıp satışı yapılan Sudan Kıymet ve Tartı Ücreti alınmalıdır ve bu ücret belediye veya havuz sistemine aktarılmalıdır. Belediyeler Yasası, belediyeler Birliği ile birlikte hazırlanmış ve Meclis’e sevk edilmiştir, acilen Meclis’in gündemine girmesi gerekmektedir. Yerinde yönetimden vazgeçilmesi de sakıncalıdır.

Soru: Lapta’da hayata geçirilen projeler nelerdir? Devam eden projeler var mı?

Namsoy: Doğru kentleşmenin sağlanabilmesi için ihtiyaç olan imar planı hazırlıklarının başlatılması yönünde girişimde bulunuldu. Su hizmetlerinde kaliteyi arttırmak için önemli yatırımlar gerçekleşti. 2014-2017 yılları arasında yaklaşık 14 km’lik içme suyu şebeke hattı döşendi. 2 tane 300 metreküp kapasiteli içme suyu deposu inşa edildi. 700 akıllı sayaç kullanıma sokuldu ve böylece kayıp kaçak oranında bir kontrol sağlandı. Son 3 yılda kendi öz kaynaklarımızdan da yaptığımız katkılarla 60 km uzunluğunda asfalt kaplama ve yenileme projesi gerçekleştirildi. Denize ulaşımı kolaylaştırabilmek adına bölgedeki koylara kamu yolu bağlantıları tamamlandı. Lapta halkının yaşam kalitesini arttıracak ortak yaşam alanları yaratıldı ve peyzaj düzenlemeleri hayata geçirildi. Başpınar ve Yavuz Mahallesi’ne par ve cami yapıldı. Karşıyaka Meydan Düzenleme Projesi tamamlandı. Projeyi tamamen öz kaynaklarımızla hayata geçirdik. Proje kapsamında meydana düğün alanı, rekreasyon alanı, mini hayvanat bahçesi ve restoran yapıldı. Son 3 yılda 20 bin 235 metrekarelik taş duvar yapıldı. Çamlıbel, Tepebaşı ve Kayalar park projelerimiz devam ediyor.

“Lapta Sahil Yürüyüş Yolu Projesi hayata geçirildi”

Geçtiğimiz yıllarda birinci etabını tamamladığımız Lapta Sahil Yürüyüş Yolu Projesi’nin ikinci etabı 2017 yılında tamamlandı. Toplamda 3.5 kilometre uzunluğa sahip olan sahil yürüyüş yolunun 400 metrelik köprü şeklindeki deniz geçişleri Kıbrıs’ta bir ilk niteliği taşıyor. Lapta Belediyesi öz kaynakları ve TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve İşbirliği Ofisi’nin desteği ile hayata geçirilen bu proje halkın denize ulaşımını, deniz kenarında spor yapıp dinlenebileceği alanların oluşturulmasını sağladı. Lapta’da bulunan vahşi depolama alanı kapatıldı, atıklar Güngör Düzenli Depolama Tesisi’ne taşınmaya başladı.

“Umut Tekneleri Lapta’da”

Lapta Belediyesi ve Yeşil Barış Hareketi arasında imzalanan işbirliği protokolü ile adanın birçok bölgesinde eş zamanlı uygulanan Umut Tekneleri projesi Lapta’da uygulanmaya başladı. Proje kapsamında doğada kaybolması 200-250 yılı alan teneke meşrubat kutularının evlerden, işyerlerinden, marketlerden ve turistik işletmelerden ayrıştırılarak toplanması ve geri dönüştürülmesi suretiyle ekonomiye yeniden kazandırılması hedefleniyor.

“Yeşil atık geri dönüştürülecek”

Lapta Belediyesi’nin öncülüğünde Alsancak belediyesi ve The Management Centre ile işbirliği içerisinde yürütülecek olan 3.5 milyon TL değerindeki Yeşil Atık Projesi kapsamında Lapta Belediyesi sınırları içerisinde Yeşil Atık Kompostlama Tesisi inşa edilecek olup, gerek Lapta bölgesinden gerekse civar belediye bölgelerinden toplanan yeşil atıklar, tesiste geri dönüştürülerek tarımsal amaçlı yeniden kullanılabilecek.

“Bölgesel kalkınmaya katkı koymak asli görevimizdir”

Avrupa Komisyonu tarafından Kırsal kalkınma Üçüncü Hibe Programı çerçevesinde desteklenen 2 milyon 500 bin TL değerindeki turizm yolu ile Bölgesel Kalkınmanın Desteklenmesi Projesi başarı ile tamamlandı. Proje kapsamında bölgemizde bulunan turizm değerlerinin geliştirilmesine ve turizm modelinin şekillenmesine katkı sağlayacak birçok çalışma hayata geçirildi. Bölge halkına yönelik “Girişimcilik ve Pazarlama” “Lapta Hesap İşi”, “Agro Turizm İşletme Yönetimi ve Köy Pansiyonculuğu” konusunda kısa eğitimler verildi. Dernek ve işletmelerin hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik Küçük Hibe Programı uygulandı. Akdeniz köyünde atıl durumda olan eski okul binası restore edilerek bölgeye özgü bitki ve hayvan türlerinin tanıtımının yapılabileceği bir doğa müzesi oluşturuldu. Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti gönüllülerine konaklama yeri inşa edildi.

“Amacımız Lapta’yı cazibe merkezi haline getirmek”

Uluslararası Cittaslow ağına katılım başvurusu yapıldı. CittaslowTürkiye ağının başkenti Seferihisar belediyesi ve Seferihisar Hıdırlık tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile işbirliği tesis edildi. Lapta’nın özgün değerleri ve kültürünü tanıtan festivaller gelenekselleştirildi. Lapta Belediyesi ISO 90001 Kalite Yönetim Belgesi aldı. Yeni Hizmet Binası Projesi tamamlanma aşamasına yaklaştı. Belediyemizin Bölgesel Stratejik Kalkınma Planı ve Cittaslow Çalışmaları kapsamında ürettiği ve uyguladığı projelerde halkın etkin katılımı sağlandı. Araç filomuza yeni araçlar eklendi. Hizmet kalitesi arttırmak amacı ile personelimize önemli eğitimler verildi. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyum sağlandı. Belediyenin mali yönetimi ileriye taşındı. 22.250 Milyon TL değerinde yatırım projeleri hayata geçirildi. 65 yaş üzerin bin kişiye sosyal sağlık hizmeti veriyoruz. Her ay bir kez mutlaka geziler, yemekler düzenleniyor. Medikal malzemeler bu yaşlılar için ücretsiz sağlanıyor. Engelsiz yaşamı destekliyoruz bu anlamda tesislerimiz ve belediye binamızda engelli bireylerin ulaşımını ve bu tesislerden yararlanmalarını sağlamak için adımlar atıldı. Kültürel değerlerimizi ve tarihsel geçmişimizi önemsiyoruz. Bu anlamda Uluslar arası sanatçılar Akdeniz köyünde bir araya gelerek arkeolojik sunumlar, deneysel çalışmalar ve İsveçli arkeologların 1929 yılında yaptıkları kazıda buldukları Arkaik Döneme ait pişmiş topraktan yapılan eserlerin replikaları yapıldı. Bu kapsamda yine Lambusa Krallığı’na ait ve İngiliz Müzesi’nde bulunan figürlerden yola çıkılarak Tarih yeniden Canlanıyor sloganı ile yaratıcı heykel çalışmaları yapıldı.

Soru: Görev süreniz içerisinde birçok önemli proje hayata geçirilmiş. Önümüzdeki seçimlerde başkanlığa aday mısınız? İleriye dönük hedefleriniz nelerdir? Hayata geçirmeyi planladığınız projeleriniz var mı?

Namsoy: Temmuz 2018 seçimlerinde yeniden başkanlığa adayım. Halkın talebi de bu doğrultuda. Son 4 yılda çok önemli projelere imza attık. Öncesinde de altyapı sorunlara eğildik. Önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi hedeflediğimiz daha birçok proje var. Lapta Sahil Yürüyüş Yolu 1. Etap güzergahı üzerine 5 yıldızlı otel ve marina projemiz var. Proje yap-işlet-devret modeli olacak. 30 dönüm üzerinde hayat bulacak olan bu projede Lapta Belediyesi için sosyal yaşam alanı yapılacak. Bu alan içerisinde restoran, 2 adet kafeterya, 2 adet çocuk parkı, 2 adet açık alan fitness 3 adet seyir yeri ve sportif alanlar olacak. Bu kısım 1.5 yılda belediyeye teslim edilecek. Otel ve marina ise 4.5 yılda tamamlanacak. Yine yaşlıların gün içerisinde vakit geçireceği, sosyalleşeceği aktivite merkezi kurulacak. Karşıyaka’da Çok Amaçlı Spor Salonu Projesi hayata geçirilecek. Hayvan refahının gözetilmesi ve hayvanların daha iyi koşullarda barınması için hazırlanan Geçitkale’de Hayvan Barınağı Projesi hayata geçirilecek.

Havadis