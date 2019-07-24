'Çıplak fotoğrafları ifşa edeceğim'

Didem Soydan, kendisine çıplak fotoğrafların atılıp atılmadığı ile ilgili soruya çok konuşulacak bir yanıt verdi.

Didem Soydan, Niko interaktif bir oyun olan Pub Story oynadı. 35 yaşındaki manken, kendisine gelen bir soruya ilginç bir yanıt verdi.

Sosyal medyadan kendisine çıplak fotoğrafların atılıp atılmadığı şeklindeki soru üzerine Didem Soydan, o fotoğrafları atanları ifşa edeceğini açıkladı.

"Bana DM’den (direkt mesaj) gelen mesajları, muazzam ifşaya hazırlanıyorum, sergi yapacağım. Buradan Nesrin Cavadzade'ye selamlarımı söylüyorum. Bunu ilk o söylemişti. Bunlar bu kadar rahat gönderiyorlarsa, okeyler demek ki ifşa olmaya. Okey değillerse bile ben ifşa olmalarına okey oluyorum. Maruz bırakıyorlar çünkü. İyi olduklarını düşündükleri şey o kadar kötü ki. Sen buna hakikaten inandın ve bir şey mi sandın?"