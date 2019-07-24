Kutluay'ın romantik tatili!

İbrahim Kutluay, sevgilisi Edvina Sponza ile Çeşme'de tatilde

İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza, önceki gün Çeşme-Dalyan'daki The Beach of Momo'da düzenlenen happy hour partisine katıldı.

Dans eden kalabalığın uzağında kalmayı tercih eden çift, şezlonglara oturup gün batımını izledi.

MANZARA ÇOK ETKİLEDİ

Kutluay ve Sponza, sessizce gün batımını izlerken bir yandan da cep telefonlarıyla etkileyici manzarayı görüntüledi.

Sponza'nın sık sık başını Kutluay'ın omzuna yasladığı o anlar objektiflere de yansıdı.