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Çıplak pozunu paylaşan Şeyma Subaşı, fotoğrafı dakikalar içinde sildi

Çıplak pozunu paylaşan Şeyma Subaşı, fotoğrafı dakikalar içinde sildi

Çıplak pozunu paylaşan Şeyma Subaşı, fotoğrafı dakikalar içinde sildi

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Sosyal medya paylaşımları ve Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, Instagram hesabından yaptığı son paylaşım ile yine adından söz ettirmeyi başardı. 31 yaşındaki Subaşı, paylaştığı çıplak fotoğrafını kısa süre içinde kaldırdı.

Yaşadığı renkli hayatıyla  magazin gündeminden düşmeyen sosyal medya fenomeni  Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilişkisine doludizgin devam ediyor.

ÇIRILÇIPLAK POZUNU PAYLAŞTI

Subaşı, son olarak Instagram'dan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Uzun süredir Miami'de olan  Subaşı, İstanbul'a döndü. Kaldığı otelin havuz başında objektif karşısına geçen 31 yaşındaki bir çocuk annesi fenomen isim, bu kez çıplak fotoğrafıyla olay yarattı. Subaşı'nın olay fotoğrafı bir süre sonra kaldırdığı görüldü.

İşte Şeyma Subaşı'nın o pozu;

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