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Akaryakıtta yeni fiyatlar bugünden itibaren yürürlükte

Akaryakıtta yeni fiyatlar bugünden itibaren yürürlükte

Akaryakıtta yeni fiyatlar bugünden itibaren yürürlükte

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Akaryakıt fiyatlarında düzenlenme yapıldı.

Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, yeni fiyatlar şöyle:

Kurşunsuz Benzin 95 Oktan: 18,75 TL

Kurşunsuz Benzin 98 Oktan: 19.00 TL

Euro Diesel: 21.07 TL

Gazyağı: 19,46 TL

Akaryakıtta yeni fiyatlar bugünden itibaren yürürlükte….

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