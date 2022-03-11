Akaryakıtta yeni fiyatlar bugünden itibaren yürürlükte
Akaryakıtta yeni fiyatlar bugünden itibaren yürürlükte
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Akaryakıt fiyatlarında düzenlenme yapıldı.
Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, yeni fiyatlar şöyle:
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan: 18,75 TL
Kurşunsuz Benzin 98 Oktan: 19.00 TL
Euro Diesel: 21.07 TL
Gazyağı: 19,46 TL
Akaryakıtta yeni fiyatlar bugünden itibaren yürürlükte….
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