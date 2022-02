Çocuk oyuncu artık 18 yaşında: Paraya 'para' demiyor, üstelik bir kulağı hiç duymadığı halde

Daha yaşı 20 bile değil ama akranlarının hayal bile edemeyeceği bir servetin sahibi. Kelimenin tam anlamıyla "parayla oynuyor." Üstelik işitme kaybı olmamasına rağmen, TV ve sinema dünyasının paylaşılamayan genç kuşak oyuncularından biri...

18'İNCİ YAŞINI KUTLADI

Çocukluk yıllarında keşfedilen ve kariyerinde kısa sürede oldukça uzun bir yol kat eden genç oyuncu, önceki gün hayatının yeni bir dönemecine girdi ve yeni yaşını kutladı. Artık çocukluktan çıkıp 18 yaşına girdi ve yetişkinliğe doğru yol aldı.

HAYAT YOLUNDA YENİ BİR ADIM ATTI

Bu söz konusu genç oyuncu, son dönemde rol aldığı yapımlarla adını duyuran ve bu arada büyük bir servet yapan Millie Bobby Brown'dan başkası değil. Brown, 19 Şubat'ta 18 yaşına girdi. Bu mutlu günü ve hayatının, yetişkinliğe doğru ilerleyen yolunda yeni bir adım atmış oldu.

JON BON JOVI'NİN OĞLU İLE SEVGİLİ OLDULAR

Onu ailesinin yanı sıra ünlü şarkıcı Jon Bon Jovi'nin oğlu olan sevgilisi Jake Bongiovi de yalnız bırakmadı. Millie Bobby Brown; 18'inci yaşını kutladığı gün çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı.

ÇOCUK OYUNCU OLARAK TANINDI

Millie Bobby Brown'ın; kendisine sadece 17 yaşındayken yaklaşık 8 milyon sterlinlik bir servet kazandıran bu yolculuğa nasıl çıktığını ve bugünlere nasıl geldiğini hatırlayalım. Elbette onun birçok kişi tarafından bilinmeyen bir özelliğini de bir kulağının işitmediğini de unutmadan.

İLHAM VEREN 100 KİŞİ LİSTESİNE GİRDİ

İngiliz bir ailenin kızı olarak İspanya'da dünyaya gelen Millie Bobby Brown, bugün ulaştığı noktaya sadece yedi yılda geldi. Onun hem yapımcıların dikkatini çekmesini, hem de adını dünya çapında duyurmasını sağlayan, henüz 11 yaşındayken Stranger Things'te oynadığı Eleven karakteri oldu. Bu sayede iki tane Primetime Emmy Ödülü'ne aday gösterildi. Hemen ardından da Time dergisinin en çok ilham veren 100 kişisi listesine girdi.

Millie Bobby Brown, bir röportajında, bu kadar kısa sürede elde ettiği bu başarıyı kararlı olmasına ve aklına koyduğunu yapmasına borçlu olduğunu söylemişti. Brown, sadece 9 yaşındayken bir oyuncu olmayı aklına koymuş ve sonra da hiçbir şey onu bu yoldan geri döndürememiş. "Bir kez yapmak istediğim bir şey bulduğumda, hiçbir şey beni durduramaz. "

BİR KULAĞI İŞİTME YETİSİNİ KAYBETTİ

Millie Bobby Brown, dünyaya geldiğinde kulaklarından sadece bir tanesi çok düşük oranda duyma yetisine sahipti. Genç oyuncu, zaman içinde onu da kaybetti ve işitmez oldu. İspanya'da dünyaya gözlerini açan Millie Bobby Brown, dört yaşına geldiğinde ailesiyle birlikte Dorset'e, ardından da Florida'ya taşındılar. Orada bir Hollywood ajanı onu keşfedince de anne ve babası Kelly ve Robert, kızlarının bu yeteneğini değerlendirmesine bir fırsat sunmak için Los Angeles'a taşınma kararı aldılar.

STRANGER THINGS DÖNÜM NOKTASI OLDU

2013 yılında henüz 9 yaşındayken Once Upon A Time In Wonderland (Bir Zamanlar Harikalar Diyarında) adlı yapımda Alice rolünü aldı Brown. Daha sonra da NCIS, Modern Family ve Grey's Anatomy adlı dizilerde kamera karşısına geçti. Bütün bunlar da ona şöhretin kapılarını açan Stranger Things adlı diziye uzanan yol oldu. Bu yapım, yayınlandığı 2016'da 8.2 milyon kişi tarafından izlendi ve Brown da bir anda şöhrete ulaştı.

Millie Bobby Brown, bu dizinin getirdiği başarı sayesinde aralarında King of The Monsters, Gozdilla Vs Kong ve Enola Holmes adlı yapımlarda da rol aldı. Bu son filmin yapımcılığını da üstlendi Millie Bobby Brown.

8 MİLYON STERLİK SERVETİ VAR

Aynı zamanda bir kozmetik markasının kurucusu da olan Mille Bobby Brown, geçen yıl Film başına 20 milyon doyar alıyordu. Bu kendi yaşıtlarının aldığının çok üzerinde bir miktar. Brown, genç yaşında 8 milyon sterlinlik bir servetin de sahibi.

YÖNETMEN YÜKSEK SESLE SÖYLEMEZSE KOMUTLARI DA ZOR DUYUYOR

Bu arada Millie Bobby Brown'ın çok fazla bilinmeyen bir özelliği daha var. Genç oyuncunun bir kulağı hiç duymuyor. Oyuncu, söz konusu kulağında kısmi işitme kaybıyla dünyaya geldi. Daha sonra da bu yetisi de kayboldu. Yani bir başka deyişle, film ya da dizi setlerinde eğer yüksek sesle söylenmezse yönetmenin komutlarını da çok zor duyabiliyor.

'HİÇBİR ŞEY SİZİ DURDURMAMALI'

Millie Bobby Brown, bir dönem şarkı söyleme konusundaki yeteneklerini de geliştirmek için çabalıyordu. Bu Işitme Kaybı onun gelişimini etkilese de asla durdurmadı. 2017 yılında Variety dergisine verdiği bir röportajda bu konuda şunları söylemişti: "Kötü şarkı söylesem de aldırmıyorum. Çünkü sevdiğim bir şeyi yapıyorum. Şarkı söyleme konusunda iyi olmak zorunda değilsiniz. Dans etme ya da oyunculuk konusunda da iyi olmak zorunda değilsiniz. Eğer bunu yapmak hoşunuza gidiyorsa bundan zevk almaya devam edin. Hiçbir şey sizi durdurmamalı. "

Özetle Millie Bobby Brown, için hiçbir şey, bir kulağındaki işitme kaybı da önemli değil. Yapmak istediklerini yapacak cesarete ve kararlılığa sahip genç oyuncu.

ŞİDDET GÖRDÜ, SOL KULAĞININ ZARI DELİNDİ

Bu arada birçok kişi bilmiyor ama Hollywood'da tıpkı Millie Bobby Brown gibi işitme kaybı sorunu yaşayan başka ünlüler de var. Bunlardan biri de Halle Berry. Oscar ödüllü 55 yaşındaki oyuncu, 2004 yılındaki bir röportajda bir kulağının işitmediğini itiraf etmişti. Geçmişte bazı erkek arkadaşlarından şiddet gördüğünü anlatmıştı Berry. Bunlardan birinin kendisine çok sert bir şekilde vurduğunu ve bunun sonucunda sol kulak zarının delindiğini, işitme kaybı yaşadığını itiraf etti.

DÜŞÜK PERDELİ SESLERİ DUYMUYOR

1985 tarihli The Color People adlı yapımla kariyerinde önemli bir yol kat eden Whoopi Goldberg de 2011 yılında düşük perdeli sesleri duymadığını açıklamıştı. Goldberg, bu yüzden de kulaklık kullandığını saklamamıştı.

BAZEN İŞİTME CİHAZI KULLANIYOR

Bir başka ödüllü oyuncu Jodie Foster'a gelirsek... Genellikle özel hayatını gözlerden uzak tutan, mesleği dışında başka konularda gündeme gelmemeye çalışan Foster, 2007 yılında herkesi şaşırtan bir açıklama yapmıştı. Vertigo sorunu olan Jodie Foster, işitme kaybı da yaşadığını Chicago Tribune'e verdiği bir röportajda anlatmıştı. Yıldız, birkaç kez de işitmesine yardımcı olması için cihaz kullanırken görüntülenmişti.

ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ İŞİTME KAYBI YAŞIYOR

Yaptığı sohbet programlarıyla tanınan Stephen Colbert'ın sağ kulağı doğuştan duymuyordu. Henüz ilkokuldayken iç kulağından geçirdiği bir operasyon nedeniyle işitme kaybı yaşadı Colbert.

O HİÇ DUYMUYOR

Bunlar kısmi olarak işitme kaybı yaşayan ünlüler. Bir de tamamen işitme kaybı olduğu halde oyunculuk konusunda kendini kanıtlayan bir ünlü var: Marlee Matlin. Children of a Lesser God adlı filmle Oscar kazanan Matlin, birçok filmin yanı sıra son dönemin en çok konuşulan ve Oscar adayları arasında da yer alan Coda adlı filmde de kamera karşısına geçti.

UNUTULMAZ BESTELERİNİ DUYMAYAN KULAKLARIYLA YAPTI

Gelelim adını müzik tarihine yazdıran bir başka ünlüye... Eserleri çağlar boyu dinlenen besteci Ludwig Van Beethoven, hayatı boyunca birçok sağlık sorunu yaşadı. Bunlardan biri de işitmesiyle ilgiliydi. Bu konuda çok çeşitli spekülasyonlar olsa da Beethoven, müzik tarihine geçen bestelerini yaparken de işitme sorunu yaşıyordu. 45 yaşına geldiğinde de tamamen işitmez oldu. Fakat buna rağmen, 2 ve 9 numaralı senfonilerin yanı sıra ünlü Ay Işığı Sonatı'nı da bu dönemde bestelediği biliniyor.

Hürriyet