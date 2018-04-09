Çocuklar Duymasın Ölümü reyting Malzemesi Yaptı!

"Çocuklar Duymasın Gönül öldü mü?" diye soran yüz binlerce dizi takipçisi bu sorunun yanıtını dün akşam aldı. Kanal D'nin uzun soluklu dizilerinden Çocuklar Duymasın, dün akşam ekrana gelen son bölümünde takipçileri derinden sarsan "Gönül öldü mü?" sorusunu da yanıtlamış oldu...

Başrollerini Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ’un paylaştığı fenomen dizi Çocuklar Duymasın’da Gönül’ öldü mü? sorusu dün akşam cevaplandı. Gönül’ün Haluk’a yapılmış bir şaka olduğu belli olunca dizi severler de yanıtlarını almış oldu.

Dizide Gönül karakterinin öldüğü ve hatta helvasının bile kavrulduğu görülmüş, Haluk gelişen olaylar karşısında derin bir üzüntüye boğulmuştu.

HER ŞEY BİR ŞAKADAN İBARETMİŞ

Dizinin bir haftadır dönen fragmanında ana karakterlerden Gönül`ün öldüğü gösterildi. Bu gelişmenin ardından yeni bölüme kilitlenen izleyici, her şeyin bir şaka olduğunu öğrenince kanal yönetimine ve senariste büyük tepki gösterdi.

“İZLEYİCİNİN AKLIYLA DALGA GEÇİYORSUNUZ”

Kimileri bu durum için “Reyting için izleyicinin aklıyla dalga geçiyorsunuz” derken, kimileri de “Çocuklar Duymasın bu biraz fazla olmadı mı?” şeklinde yorumlarda bulundu. Ayrıca dün akşam yayınlanan bölümle Haluk ve Meltem’in evlat edinecekleri Zeynep’le tanışma anları seyirciyle buluştu.