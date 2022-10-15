Çocuklarınızı uzak tutun!

Mavi Balina ve Momo oyunlarından sonra uzmanlar bu sefer Huggy Wuggy için uyarı sinyallerini verdi. Huggy Wuggy oyunu ve oyuncağı tehlike saçıyor.

Bir dönemin tehlike saçan Momo ve Mavi Balina oyunlarından sonra gündeme Huggy Wuggy oyunu geldi. Uzmanlar ebeveynleri uyarıyor. Huggy Wuggy oyunu çocukların psikolojisini bozuyor ve bilinçaltlarını olumsuz yönde etkiliyor. İşte detaylar...

HUGGY WUGGY NEDİR?

Huggy Wuggy, Mobygames tarafından tasarlanan bir korku video oyunundaki Poppy Playtime’ın 1. Bölümündeki antagonisttir. Windows PC'lerde oynanan bu oyun, çocuklar tarafından indirilebilir. Steam platformu üzerinden yüklenebilen Huggy Wuggy'de bir macera içerisinde hayatta kalmaya çalışılıyor.

HUGGY WUGGY OYUNU NASIL OYNANIR?

Terk edilmiş bir oyuncak fabrikasında hayatta kalmaya çalışılan bu oyunda fabrika içerisinde bekleyen intikamcı oyuncaklar bulunur. Korkutucu oyuncaklardan yakalanmamaya çalışılır. Sevimli görünen mavi peluştan Huggy Wuggy, ilk önce çocuklara dev bir kaide üzerinde duran statik bir karakter olarak görünür. Oyunun ilerleyen aşamalarında Huggy Wuggy kaideden kaybolur ve hızlı bir şekilde katil bir 9 metrelik canavara dönüşür ve oyuncuyu yaratıldığı terk edilmiş oyuncak fabrikasının havalandırma deliklerinden kovalarken keskin diş sıralarını ortaya çıkarır. Konuşmayan Huggy Wuggy, gülerek kişileri korkutur eğer oyuncuyu yakalarsa, oyuncu ölür.

ÇOCUKLARI TEHDİT EDİYOR

5 yaşındaki çocuğunun Huggy Wuggy oynadıktan sonra annesi konu hakkında, "“Oğlum geceleri yalnız uyamıyor, sürekli ağlıyor. Oyun videolarından hem korkuyor, hem de izlemeden yapamıyor. Az önce oğlum yatakta tir tir titreyerek ağlıyordu. Bu oyun değil, resmen çocuklarımızın üzerine derin bir proje. Çocuklarımızın elindeki oyunlara girdiği ve izlediği görüntülere lütfen dikkat edelim.” ifadelerini kullandı.

KORKSALAR BİLE OYNAMAYA DEVAM EDİYORLAR

Korku hormonu vücutta endorfin, serotonin ve drama salgıladığı için bazı çocuklar korkuyu sever. Korkunun ve gerilimin arkasındaki psikoloji sebebiyle çocuklar Huggy Wuggy peluş oyuncaklarını bile ebenveynlerine aldırmaya çalışıyor. Oynanan bu oyunda çocuklara canavarla yüzleşebilecekleri gösteriliyor ve her üstesinden geldiklerinde hikayeye devam etme isteği getiriyor. Oyunda görevler tamamlanana kadar bulmaca şeklinde devam ediyor fakat sonrası tamamen korku odaklı. Huggy Wuggy'den kaçılmalı yoksa kanlı olmayan bir şekilde ölüm gerçekleşiyor.

Habertürk