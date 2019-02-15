ÇOK ÇALIŞAN ERKEKLER DİKKAT!

Sürmenaj nedir? Sürmenaj nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

Çok çalışan insanlarda ve özellikle erkeklerde görülen bir çeşit zihin yorgunluğu olarak tarif edilen Sürmenaj nedir? Sürmenaj nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Sürekli çalışan, yoğun ders programı olan öğrenciler ve öğretmenler ile hesap işleriyle uğraşan muhasebecilerde sıklıkla görülen sürmenaj hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz… Sürmenaj nedir? Sürmenaj nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

SÜRMENAJ NEDİR?

Sürmenaj, beynin aşırı yorulması sonucu işlevini görememesiyle ortaya çıkan ve 20 ile 40 yaş arasındaki erkeklerde görülen bir çeşit zihin yorgunluğu, sinir zayıflamasına verilen addır.

Sürmenajlı kişilerde, ruhsal ve bedensel yorgunluk, bıkkınlık, isteksizlik, dikkati toparlayamama, sağlıklı düşünememe hali, bâzı organlara ait şikayetler söz konusudur. Konuşmak, kitap okumak bile kişiye zor gelir.

Dersleri oldukça ağır olan ve sürekli çalışmak zorunda kalan öğrencilerde, öğretmenlerde, yoğun hesap ve muhasebe işleriyle uğraşanlarda daha sık görülmektedir.

SÜRMENAJ BELİRTİLERİ

Vücudun bazı bölgelerinde oluşan rahatsızlıklar

-Odaklanma problemi

-Ruhsal ve bedensel yorgunluk

-Uykusuzluk

-Baş ağrısı

-Dalgınlık

-Karamsarlık

-Kısmi hafıza kaybı

SÜRMENAJ NEDENLERİ

Bilimsel olarak insanların sürmenaj rahatsızlığı çekmelerinin şimdiye kadar kanıtlanabilmiş bir sebebi bilinmemektedir. Bu rahatsızlık için bilim insanlarının ortaya attığı bazı teoriler bulunmaktadır. Buna göre sürmenajın nedeni beyindeki sinir hücrelerinin biyokimyasal maddelerden yoksun kalması olarak gösterilmektedir.

SÜRMENAJ TEDAVİSİ

Sürmenaj için belirli bir tedavi ve ilaç bulunmamaktadır. Fakat kendi kendinize yapabileceğiniz ve size iyi gelebilecek birkaç şey var. Bunlardan bazıları stresinizi kontrol edebilmeniz, vücudunuzu rahatsız etmeyecek sağlıklı yiyecekler tüketmeniz ve beyninizi bilinçli kullanmanız.