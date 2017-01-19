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Çok Sıcak Sahne!

Çok Sıcak Sahne!

Cesur ve Sühan...

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuba Büyüküstün'ün rol aldığı Cesur ve Güzel'deki 'aşk kaçamağı' çok konuşulacak.

Ay Yapım imzalı, Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuba Büyüküstün'ün rol aldığı Cesur ve Güzel'de bu hafta, ikilinin aşk kaçamağı çok konuşulacak. Yaşadıkları trafik kazasının şokuyla Korludağ'a dönmek yerine butik otele sığınan Cesur ve Sühan'ın aşk dolu günü, yeni bölüme damga vuracak. Romantik kaçamakta kaldıkları otelde yaşadıkları gerginlikleri üzerlerinden atmak isteyen aşıklar havuz keyfi yapacaklar. Sühan, mum ışığında yedikleri akşam yemeğinde artık kartlarını açık oynayan Cesur'un aşkına inanmak isteyecek.

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