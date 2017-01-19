İzdivaçtan ayrılan Baha: 'Linç etmeye kalkıştılar!'

İzdivaç programından olaylı bir şekilde ayrılan damat adayı Baha, sunucu Zuhal Topal ve ekibi hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Baha'nın, gelin adaylarından Naz'ın yeni talibi Ali ile dans etmesine sinirlendiği ve program bitişinde olay çıkardığı öne sürülmüştü. Bu haberlerin ardından yayınladığı videoda programdaki her şeyin sahte olduğunu belirten Baha, "Biz Naz ile birbirimizi seviyorduk. Naz'ı Ali ile oyunun içine dahil ettiler. İnsan sevdiğini bu tür oyunlar içinde olmasını gururuna yediremiyor. Cuma gününe kadar süreceğini söylediler. Bitecek diye beklerken, o anki sahneyle karşılaştım" dedi.

"50 KİŞİ BANA SALDIRDI"

Güvenliklerin kendisine saldırdığını öne süren damat adayı, "Stüdyodan çıktıktan sonra Naz'ın arabasına gidip oturdum. Naz geldi, sinirliydi biraz. Bağırarak konuşuyordu. Bu esnada güvenlikler saldırdı. Ardından orada kim varsa, yaklaşık 50 kişi hepsi bana saldırdı" şeklinde konuştu.