Çok şükür dediğimizi hep yaptık
Çok şükür dediğimizi hep yaptık
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Sosyetik güzel Aslıhan Doğan, eşi Arda Turan'ın ardından yeni doğan bebeği Hamza Arda'nın doğum tarihini koluna dövme yaptırdı.
Aslıhan Doğan, bebeği Hamza Arda'nın doğum tarihini koluna dövme yaptırırken çektiği videoyu sosyal medyada yayınladı. Sosyetik güzel, instagram'ın hikaye bölümünden yaptığı paylaşıma, “Çok şükür dediğimizi hep yaptık” notunu yazdı.
Ailesinin doğum tarihlerini koluna dövme yaptıran Aslıhan Doğan, Arda Turan’a aşkını da aynı şekilde göstererek doğum tarihini koluna yazdırmıştı.
Etiketler : Aslıhan Doğan, Arda Turan, dövme
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