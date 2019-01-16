‘Sabri Reyiz’ kepenk indirdi

Futboldaki başarısını ticaret hayatında elde edemeyen Sabri Sarıoğlu yaklaşık 14 aydır açık kalan mağazasını kapatmak zorunda kaldı.

Futbolcu Sabri Sarıoğlu futboldan elde ettiği gelirle ticarete atılmış ve Nişantaşı'nda bir gözlük mağazası açmıştı. Futboldaki başarısını ticaret hayatında elde edemeyen Sabri Sarıoğlu yaklaşık 14 aydır açık kalan mağazasını kapatmak zorunda kaldı. Nişantaşı'ndaki mağazasına 25 bin TL'lik kira ödediği öğrenilen ve masraflarını karşılayamadığı için mağazayı boşaltmak zorunda kalan Sabri Sarıoğlu'nun iki hafta önce bir tatil günü gelip mağazasını kapattığı öğrenildi.