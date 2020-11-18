'Corona telefondan bulaştı'

Irmak Ünal coronaya nasıl yakalandığını anlattı

Geçen haftalarda corona virüsüne yakalanan oyuncu Irmak Ünal, virüsün telefondan bulaştığını söyledi. Yaşadıklarını anlatan Ünal, takipçilerini de uyarmayı ihmal etmedi.

Corona virüsü testinin pozitif çıkmasından sonra bir süre hastanede tedavisi yapılan Irmak Ünal taburcu oldu.

Sosyal medyada takipçilerini uyaran Irmak Ünal, tedavi süreci neler yaşadığını, virüsü nasıl kaptığını anlattı.

“BİR ARKADAŞIM TELEFONUMU ELİNE ALDI VE…”

Irmak Ünal, “Virüsün bulaştığı ortam bir arkadaşımın evinde kahve sohbetidir. Ancak şu detay fark yarattı, telefonumu eline aldı ve uzun süre onda kaldı. Sonrasında da ben telefonda görüşme yaptım. Bunun virüsün bulaşmasında çok büyük etken olduğunu düşünüyorum. O gün iki arkadaşıma daha bulaştı ama ben ağır geçirdim” diye konuştu.

Hastalığa karşı herkesi dikkatli olmaya çağıran Ünal, “Etrafta ‘Bir şey yok. Oldum bitti’ diyenleri dinlemeyin” uyarısında bulundu.

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