Corona virüsü öldüren maske tasarladılar

Massachussets Teknoloji Enstitüsü tarafından tasarlanan bir ürün, “maske ne kadar faydalı” tartışmalarını bitirecek nitelikte…

90 dereceye kadar ısıtılan bakır ağa sahip pille çalışan yüz maskesi tasarlayan araştırmacılar, maskenin corona virüsü öldüreceğini öne sürdü.

Maske tasarımı için patent başvurusunda bulunan araştırmacılar, fiziksel testlerin yapılacağı prototipler oluşturdu.

Maske ticarileşir ve satışa başlanırsa; cerrahi maske, bez maske ve N95 gibi ürünlerden daha pahalı olacak.

Tasarlanan maske, özellikle kişi sayısının yüksek olduğu toplu taşıma araçları ya da virüsün çabuk biçimde yayılabileceği ortamlarda kullanılmak için ideal olacak. Kullanıldıktan sonra maskenin temizlenmesi ya da atılması gerekmeyecek.

Kimya Mühendisi Michael Strano, “Tasarlanan konsept, virüsün maskeden geçmesine izin veriyor ancak onu yavaşlatıyor ve etkisiz hale getiriyor” dedi.

Yapılan çalışmada, corona virüsü parçalarının maskeden içeri veya dışarı hareket etmesini engellemek ve optimum sıcaklık aralığını belirlemek için matematiksel modeller oluşturuldu.

90 santigrat derece civarında bir sıcaklığın havadaki virüs konsantrasyonunu azaltabileceği belirlendi.

Bu sıcaklık, 9 voltluk bir pilden enerji alarak 0.1 milimetre kalınlığındaki bakır telden yapılmış ağ boyunca elektrik akımı geçirerek elde edilebiliyor. Pil, bu şekilde maskeyi bir seferde birkaç saat çalıştırabiliyor.

Kaynak: sözcü.com.tr