Corona virüsü onları da etkiledi! Kuşların ötüşü değişti

Corona virüsü salgını dünya genelinde pek çok düzeni temelinden sarsarken, doğada da belli başlı etkileri oldu. ABD'de yapılan bir araştırma, salgın sürecinde insanların eve kapanmasıyla kuşların ötüşlerinin de değiştiğini ortaya koydu.

ABD’nin Tennessee Üniversitesi Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Bölümü’nden Dr. Elizabeth Derryberry, corona virüsü sürecinin kuşlar üzerindeki etkilerini inceledi. San Fransisco Körfezi bölgesindeki serçelerin ötüşlerinin 1970’lerden bu yana kaydedilmesi sayesinde, karantina öncesi ve sonrası ötüşleri kıyaslama şansı doğdu.

Bölgelerini korumak ve çiftleşmek için öten kuşlar, ötüşlerinin kalitesini artırdı. İnsan kulağına daha yüksek sesli gibi gelen serçe ötüşlerinin ses düzeyi, aslında daha düşüktü. Bu daha tatlı, yumuşak ötüşler, şehir sessiz olduğu için daha yüksek sesli gibi algılandı.

‘SES DÜNYASINI DOLDURDULAR’

Dr. Derryberry BBC’ye yaptığı açıklamada, “İnsanlar karantina döneminde kuşların daha farklı öttüğü konusunda haklıydı ve kuşlar terk edilmiş ses dünyasını bir anlamda doldurdular. Ses dünyasından biz çekilince, kuşlar yerimizi aldı ve bu da bence bize özellikle kentlerde kuşların ötüşleri ve iletişimleri üzerinde ne kadar büyük bir etkimiz olduğunu gösteriyor” dedi.

‘ETKİSİ DERHAL HİSSEDİLİYOR’

Dr. Derryberry bunun doğanın insanların yarattığı gürültü kirliliğinden sonra ne kadar çabuk toparlanabildiğini gösterdiğini de eklerken, “Bu çalışma, gürültü kirliğini azalttığınızda, doğal yaşama etkilerinin derhal hissedildiğini gösteriyor. Bu heyecan verici, çünkü çevreyi geliştirmek için yaptığımız birçok şeyin olumlu etkisi uzun süre sonra görülüyor” diye konuştu.

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