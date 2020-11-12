Coronaya yakalanmıştı… Şener Şen’den haber var

Corona virüsüne yakalanmasının ardından hastaneye kaldırılan usta oyuncu Şener Şen'in (78) tedavisi devam ediyor.

Dört gün önce corona virüsü belirtileri nedeniyle hastaneye başvuran ve test sonucu pozitif çıkan 78 yaşındaki Şener Şen’in tedavisi devam ediyor.

NORMAL ODADA KALIYOR

Solunum desteğine ihtiyaç duymayan ve normal odada kalan usta oyuncunun menajeri Gülden Avşaroğlu, “Hastanede tedavisi devam ediyor. Her şey normal seyrediyor” dedi.

10 gün karantina süreci devam edecek olan Şener Şen’in yanında kızı Bengü Şen kalıyor.

sözcü.com.tr