Lefkoşa20 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Gönyeli çemberinde korkutan kaza!
Gönyeli çemberinde korkutan kaza!

Gönyeli çemberinde korkutan kaza!

Gönyeli çemberinde korkutan kaza!

A+A-

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye gore  dün akşam 20:00 raddelerinde Lefkoşa’da Dr Fazıl Küçük caddesi üzerinde dikkatsiz bir şekilde doğudan batıya doğru seyreden Lefkoşa da sakin Eric Idemudia (E-29 ) yönetimindeki LT 364 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybedip gidişine göre yolun sağındaki orta refuje çarptıktan sonra kontrolden çıkıp o esnada Gönyeli çemberi üzerinde yürüyen Lefkoşa’da sakin Ahmet Dlemir (E-19) a çarpmıştı kaza sonucu yaralanan Ahmet demir Dr Burhan Nalbantoğlu devlet hastanesi acil servisinde tedavi altına alınmıştır 

BRTK

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.