Gönyeli çemberinde korkutan kaza!
Gönyeli çemberinde korkutan kaza!
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye gore dün akşam 20:00 raddelerinde Lefkoşa’da Dr Fazıl Küçük caddesi üzerinde dikkatsiz bir şekilde doğudan batıya doğru seyreden Lefkoşa da sakin Eric Idemudia (E-29 ) yönetimindeki LT 364 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybedip gidişine göre yolun sağındaki orta refuje çarptıktan sonra kontrolden çıkıp o esnada Gönyeli çemberi üzerinde yürüyen Lefkoşa’da sakin Ahmet Dlemir (E-19) a çarpmıştı kaza sonucu yaralanan Ahmet demir Dr Burhan Nalbantoğlu devlet hastanesi acil servisinde tedavi altına alınmıştır
BRTK
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