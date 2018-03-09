COŞKUN DEDE KAZAYA NEDEN OLDU!

Akıncılar kavşağında dün sabah saatlerinde iki aracın yüz yüze çarpışması sonucu 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Devrim DEMİR

Akıncılar kavşağı Ercan Anayolu üzerinde dün sabah saatlerinde 80 yaşındaki Coşkun Alaslan’ın dikkatsizliği kazaya sebep oldu.

Sabah saat 08.30 raddelerinde, yaşanan kazada Alaslan yönetimindeki EE 098 plakalı van araç ile anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden yola çıktı.

Alaslan’ın Ercan Anayoluna dikkatsizce giriş yapması sonucu Paşaköy -Ercan Anayolu üzerinde Ercan istikametine doğru seyreden 23 yaşındaki Sultan Özer’in yönetimindeki NL 991 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu yüz yüze çarpıştılar.

5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı

Meydana gelen kaza sonucu her iki araç sürücüsü ile EE 098 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 81 yaşındaki Vedia Alaslan, NL 991 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 29 yaşındaki Duygu Öztürk Çil ve 26 yaşındaki Sabahat Gürler yaralandı.

Kazanın hemen ardından yaralanan 5 kişi kaza yerine çağrılan ambulanslarla Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, yaralılar yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alındı.

Polisin kazayla ilgili yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

Havadis