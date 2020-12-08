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Covid-19 tedavisi gören hasta yaşamını yitirdi

Covid-19 tedavisi gören hasta yaşamını yitirdi

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi yoğun bakım servisinde yani tip Koronavirüs (CoVid-19) tedavisi gören 83 yaşındaki Zekiye Dögen’in yaşamını yitirdiği bildirildi.

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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi yoğun bakım servisinde yani tip Koronavirüs (CoVid-19) tedavisi gören 83 yaşındaki Zekiye Dögen’in yaşamını yitirdiği bildirildi. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, hastanın yüksek tansiyon ve şeker hastalığının da bulunduğu belirtildi. Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır diledi. 

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