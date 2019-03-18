Cristiano Ronaldo'ya soruşturma şoku!

Atletico Madrid mücadelesinde Diego Simeone’nin sevinç hareketini tekrar eden Cristiano Ronaldo’ya UEFA tarafından soruşturma başlatıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Atletico Madrid’i kendi sahasında 3-0 yenerek tur atlayan Juventus’a Cristiano Ronaldo’dan kötü haber geldi. Maç esnasında tıpkı Atletico MadridTeknik Direktörü Diego Simeone gibi hareket yapan ve çirkin bir görüntü olarak kabul edilen hareket Ronaldo’nun da başını ağrıttı.

Portekizli futbolcunun bu sevinç hareketi sonrası UEFA soruşturma başlattı. UEFA’dan yapılan resmi duyuruda tecrübeli futbolcu hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.