YARIN SİS OLACAK!
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Meteoroloji Dairesi, 25 Mart’a kadarki süre içinde yağmur beklenmediğini duyurdu.
Yarın sabah saatlerinde ise sis görülecek.
Meteoroloji Dairesi’nin hava tahmin raporuna göre, önümüzdeki günlerde hava az bulutlu veya parçalı bulutlu olacak.
Sıcaklık 21-24 derece dolaylarında seyrederken, rüzgarın da genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Etiketler : Meteoroloji Dairesi, 25 Mart, yağmur
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