CTP’de kurultay heyecanı
CTP’de kurultay heyecanı
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 28’inci Olağan Kurultayı, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde bugün gerçekleştiriliyor.
“Biz Varız, Biz Halkız, Biz Çözeriz” ana temasıyla hazırlanılan 28. Olağan Kurultay’da 75 kişilik Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belirlenecek.
Genel Başkanlığa tek aday olan Tufan Erhürman’ın yanısıra 114 kişinin başvurduğu Parti Meclisi yapılacak seçimin ardından belirlenecek.
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