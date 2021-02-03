"Cuma günü Asgari Ücret Tespit Komitesi “yüzde 99” toplanacak"

Çalışma Bakanlığı Müsteşarı Çelebi Ilık, Perşembe günü gerçekleşecek Bakanlar Kurulu’nda, işveren tarafının üyelerinin resmi olarak atanmasının ardından, Cuma günü Asgari Ücret Tespit Komitesi’nin “yüzde 99” toplanacağını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Çelebi Ilık, bir türlü belirlenemeyen asgari ücrete ilişkin komisyonun, Cuma günü yüzde 99 oranında toplanacağını açıkladı.

“Neden yüzde 99” sorusu üzerine Ilık, “Hem Bakan Koral Çağman bu konuda çok hassas, hem de Perşembe gün toplanacak Bakanlar Kurulu’nda, işveren tarafının üyelerinin resmi olarak atanmasıyla, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Cuma günü toplanacak” dedi.