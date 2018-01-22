CUMHURBAŞKANI AKINCI YUHALANDI!

Afrika Gazetesi’nin Türkiye’nin Afrin operasyonuyla ilgili yaptığı yayını protesto etmek isteyen kitle, Cumhurbaşkanı Akıncı’yı dayuhalayıp ıslıklarla protesto etti.

Sürdürülen eylem nedeniyle Afrika gazetesi önüne gelen Akıncı’ya kalabalık çok sert tepki gösterdi.



Yuhalamalar ve ıslıklarla protesto edilen Akıncı’ya kitle içinden bazı kişilerin ‘defol’ diye bağırdığı dikkat çekti. Akıncı’nın da yaşananlar nedeniyle öfkeli olduğu gözlemlendi.

Kıbrıs Postası