Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 15 Nisan Dünya Sanat Günü’nü kutladıkutladı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 15 Nisan Dünya Sanat Günü’nü kutladı.

Akıncı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Dünya Sanat Günü’nde hem Kuzey Kıbrıs hem de dünya sanatçılarını kutladı. Akıncı paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

“Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür Ve bir orman gibi kardeşçesine… Büyük şair Nazım Hikmet’in bu çok bilinen dizeleriyle 15 Nisan dünya sanat gününü kutlamak istedim. Dünya sanat günü hem ülkemiz hem de dünya sanatçılarına kutlu olsun. Bugün insanlar tıpkı birer ağaç gibi yaşadıkları mekanlara, hayatta ve ayakta kalabilmek için, zorunlu olarak sabitlendiler. Ama büyük bir ormana ait olduklarını ve orada kardeşçe bir yaşamın sürmesi gerektiğini belki de her zamankinden fazla düşünmeye vakit bulmaktadırlar. Bu büyük travmadan kurtulup daha insanca yaşanacak yeni bir dünyanın oluşumunda tüm sanatçılara büyük bir ihtiyaç olacaktır”