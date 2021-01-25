Cumhurbaşkanı Tatar, bu gece BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bu gece Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telekonferans aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol’un açıklamasına göre Cumhurbaşkanı Tatar, Guterres ile saat 21.15’te görüşecek.