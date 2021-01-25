Lefkoşa11 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Cumhurbaşkanı Tatar, bu gece BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Tatar, bu gece BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Tatar, bu gece BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Tatar, bu gece BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşecek

A+A-

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bu gece Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telekonferans aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol’un açıklamasına göre Cumhurbaşkanı Tatar, Guterres ile saat 21.15’te görüşecek. 

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.