Cumhurbaşkanı Tatar, bu gece BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Tatar, bu gece BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşecek
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bu gece Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telekonferans aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol’un açıklamasına göre Cumhurbaşkanı Tatar, Guterres ile saat 21.15’te görüşecek.
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