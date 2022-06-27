Cumhurbaşkanı Tatar Kıbrıs Uluslararası Öğrenci Derneği’nin mezuniyet törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Tatar Kıbrıs Uluslararası Öğrenci Derneği’nin mezuniyet törenine katıldı
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eğitim almak için KKTC’ye gelen yabancı öğrenciler adına, Kıbrıs Uluslararası Öğrenci Derneği yetkilileri tarafından düzenlenen mezuniyet gecesine katıldı.
Törendeki konuşmasında, dünyanın farklı coğrafyalarından KKTC’ye eğitim almak için gelen öğrencilerin kendi kültürlerini, buradaki öğrencilerle paylaştığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bunun KKTC adına mutluluk verici olduğunu söyleyerek mezun olan öğrencileri tebrik etti ve plaket takdiminde bulundu.
BRT
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